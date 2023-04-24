В Крыму мужчина подорвался на боеприпасе времён Великой Отечественной войны
Мужчина погиб на юго-востоке Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошёл накануне. Указывается, что мужчина подорвался на боеприпасе в прибрежной зоне у посёлка Приветное между городами Алушта и Судак.
Ранее сообщалось, что трое азербайджанских военнослужащих пострадали при подрыве на мине в Карабахе. В Минобороны закавказского государства назвали этот случай провокацией, совершённой армянскими военными "в целях обострения ситуации" на территории спорного региона.
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