Трое азербайджанских солдат ранены при подрыве военного грузовика на мине

Трое военнослужащих ранены в результате наезда автомобиля снабжения ВС Азербайджана на мину в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны закавказского государства. Там назвали произошедшее очередной провокацией, совершённой армянскими военными "в целях обострения ситуации" на территории спорного региона.

"Военный грузовик азербайджанской армии, перевозивший средства обеспечения на позиции ВС Азербайджана, расположенные на высотах вокруг села Аллахгулулар (Шушинский район), подорвался на мине, заложенной армянами на проезжей части дороги. В результате были ранены водитель автомобиля и один военнослужащий. <...> Также получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине, один из военнослужащих, сразу же пришедших на помощь пострадавшим", — говорится в опубликованном сообщении.

Пострадавшим была на месте оказана медицинская помощь, грузовик же пришёл в негодное состояние. Азербайджанская сторона уже проинформировала о случившемся российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе.