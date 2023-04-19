В Кремле напомнили о значимости трёхсторонних договорённостей по Карабаху

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сейчас трёхсторонние договорённости РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху — единственная реальная база для урегулирования конфликта, их реализация нужна.

"Считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия готова приветствовать любые шаги сторон, которые могут привести к разрядке напряжённости и будут способствовать продвижению по пути выполнения договорённостей.