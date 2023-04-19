КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

19 апреля, 10:12

В Кремле напомнили о значимости трёхсторонних договорённостей по Карабаху

Песков: Трёхсторонние соглашения по Карабаху — база для урегулирования ситуации

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сейчас трёхсторонние договорённости РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху — единственная реальная база для урегулирования конфликта, их реализация нужна.

"Считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия готова приветствовать любые шаги сторон, которые могут привести к разрядке напряжённости и будут способствовать продвижению по пути выполнения договорённостей.

Свердловский военкомат опроверг слухи об отправке срочников в Нагорный Карабах

Свердловский военкомат опроверг слухи об отправке срочников в Нагорный Карабах

Ранее президент Азербайджана заявил, что проживающие в Карабахе армяне должны сменить гражданство. По мнению Ильхама Алиева, карабахский вопрос — это "внутреннее дело Азербайджана", которое в Баку ни с кем не собираются обсуждать.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Азербайджан
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров