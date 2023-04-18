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18 апреля, 16:46

Алиев выдвинул ультиматум проживающим в Карабахе армянам

Президент Азербайджана Алиев: Проживающие в Карабахе армяне должны сменить гражданство

Глава Азербайджана Ильхам Алиев призвал проживающих в Нагорном Карабахе армян принять гражданство страны либо переехать в другое место. Перед таким выбором он поставил жителей региона в интервью гостелеканалу AzTV.

"Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место для проживания", цитирует слова политика "Интерфакс-Азербайджан".

Алиев добавил, что карабахский вопрос — это "внутреннее дело Азербайджана", которое в Баку ни с кем не собираются обсуждать.

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Ранее Лайф писал, что сборная Азербайджана покидает чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, проходящий в Ереване. Причиной такого решения стал инцидент с сожжением флага республики. На фоне этих событий на армяно-азербайджанской границе российские миротворцы пресекли перестрелку в районе села Тех. В результате инцидента есть пострадавшие и погибшие.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Даничев

Алексей Берковиц
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