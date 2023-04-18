Алиев выдвинул ультиматум проживающим в Карабахе армянам

Глава Азербайджана Ильхам Алиев призвал проживающих в Нагорном Карабахе армян принять гражданство страны либо переехать в другое место. Перед таким выбором он поставил жителей региона в интервью гостелеканалу AzTV.

"Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место для проживания", — цитирует слова политика "Интерфакс-Азербайджан".

Алиев добавил, что карабахский вопрос — это "внутреннее дело Азербайджана", которое в Баку ни с кем не собираются обсуждать.