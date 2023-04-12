Захарова: Миротворцы из РФ пресекли перестрелку у границы Армении и Азербайджана

На армяно-азербайджанской границе российские миротворцы пресекли перестрелку в районе села Тех. В результате инцидента есть пострадавшие и погибшие. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"11 апреля на линии соприкосновения сторон на армяно-азербайджанской границе в районе населённого пункта Тех произошёл вооружённый инцидент. К сожалению, по имеющейся информации, есть погибшие и раненые", — заявила она на брифинге.