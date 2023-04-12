КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 10:51

Захарова: Миротворцы из РФ пресекли перестрелку у границы Армении и Азербайджана

На армяно-азербайджанской границе российские миротворцы пресекли перестрелку в районе села Тех. В результате инцидента есть пострадавшие и погибшие. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"11 апреля на линии соприкосновения сторон на армяно-азербайджанской границе в районе населённого пункта Тех произошёл вооружённый инцидент. К сожалению, по имеющейся информации, есть погибшие и раненые", — заявила она на брифинге.

По словам Захаровой, представители ВС и Погранслужбы ФСБ РФ вступили в контакт с ответственными лицами в Армении и Азербайджане и приняли меры по деэскалации конфликта.

Азербайджан и Армения сообщили число погибших в перестрелке на границе

Азербайджан и Армения сообщили число погибших в перестрелке на границе

Ранее Лайф писал о том, что Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны армянских военнослужащих. По утверждению Еревана, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным, которые проводили инженерные работы в Сюникской области. Министр обороны Армении прервал визит в Брюссель из-за перестрелки на границе.

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Telegram / Мария Захарова

Илья Суриков
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