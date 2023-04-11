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11 апреля, 13:41

В Ереване заявили, что Азербайджан открыл огонь по армянским военнослужащим

Пресс-служба оборонного ведомства Армении сообщила, что подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в Сюникской области. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Их количество выясняется.

"11 апреля подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в районе общины Тех", — говорится в сообщении, которое в среду приводит ТАСС.

В Баку инцидент пока не прокомментировали.

Сюникский марз — область в Армении, на юге страны. Граничит с Азербайджаном на востоке и западе, на юге — с Ираном.

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Напомним, что буквально на днях российское Министерство обороны сообщало о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы проводят разбирательства по данному факту, пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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