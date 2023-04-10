В Армении задержали азербайджанского военного

На территории Армении задержан азербайджанский военный, поиски ещё одного продолжаются. Об этом сообщили в армянском Минобороны.

"10 апреля с 01:00 до 02:00 на территории Республики Армения был обнаружен и задержан военнослужащий ВС Азербайджана. По его словам, с ним был ещё один военнослужащий, поиски которого продолжаются", — говорится в опубликованном сообщении.