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10 апреля, 09:32

В Армении задержали азербайджанского военного

Минобороны Армении сообщило о задержании военнослужащего ВС Азербайджана

На территории Армении задержан азербайджанский военный, поиски ещё одного продолжаются. Об этом сообщили в армянском Минобороны.

"10 апреля с 01:00 до 02:00 на территории Республики Армения был обнаружен и задержан военнослужащий ВС Азербайджана. По его словам, с ним был ещё один военнослужащий, поиски которого продолжаются", говорится в опубликованном сообщении.

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Обложка ©

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Матвей Константинов
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