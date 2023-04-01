В Минобороны РФ заявили о нарушении режима прекращения огня в Шушинском районе

Миротворцы РФ зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведётся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе", — сказано в документе.

В ведомстве добавили, что командование миротворческого контингента РФ разбирается в произошедшем. По данным Минобороны, патрулирование проведено по трём маршрутам в Мартунинском, Мардакертском и Шушинском районах. Кроме того, обеспечено сопровождение автоколонны с гуманитарным грузом по маршруту Горис – Степанакерт.