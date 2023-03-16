Пашинян: Гуманитарный кризис в Карабахе не стал катастрофой благодаря российским миротворцам

Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, возникший из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора, не превратился в катастрофу благодаря работе там российских миротворцев. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Не могу не отметить особую роль российских миротворческих войск, заслугу в том, что гуманитарный кризис, возникший после незаконного перекрытия Лачинского коридора в Нагорном Карабахе, не перерос в гуманитарную катастрофу, и я хочу поблагодарить их за усилия по достижению этой цели", — сказал он в ходе заседания правительства.

Он напомнил, что в 2020 году Россия взяла на себя роль гаранта безопасности населения и гражданской инфраструктуры спорного региона, что, как надеются армянские власти, она исполнит. Однако, если РФ не сможет выполнить эту роль, "она должна обратиться в Совет Безопасности ООН, предупредив об опасности гражданскому населению в Нагорном Карабахе", заключил премьер.