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16 марта, 09:23

Пашинян: Гуманитарный кризис в Карабахе не стал катастрофой благодаря российским миротворцам

Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, возникший из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора, не превратился в катастрофу благодаря работе там российских миротворцев. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Не могу не отметить особую роль российских миротворческих войск, заслугу в том, что гуманитарный кризис, возникший после незаконного перекрытия Лачинского коридора в Нагорном Карабахе, не перерос в гуманитарную катастрофу, и я хочу поблагодарить их за усилия по достижению этой цели", — сказал он в ходе заседания правительства.

Он напомнил, что в 2020 году Россия взяла на себя роль гаранта безопасности населения и гражданской инфраструктуры спорного региона, что, как надеются армянские власти, она исполнит. Однако, если РФ не сможет выполнить эту роль, "она должна обратиться в Совет Безопасности ООН, предупредив об опасности гражданскому населению в Нагорном Карабахе", заключил премьер.

Пашинян заявил, что передал Путину сведения о возможной эскалации в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил, что передал Путину сведения о возможной эскалации в Нагорном Карабахе

Ранее Никол Пашинян уже называл Россию гарантом безопасности в Нагорном Карабахе. Он сослался на трёхстороннее заявление 2020 года и отметил, что сама Армения не может выполнять эту функцию из-за последствий вооружённого конфликта.

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ТАСС / Александр Патрин

Матвей Константинов
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