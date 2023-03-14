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14 марта, 11:34

Пашинян назвал Россию гарантом безопасности Нагорного Карабаха

Россия является гарантом безопасности Нагорного Карабаха. Это следует из трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сама республика, по его словам, не может выполнять эти обязательства из-за последствий войны.

"В трёхстороннем заявлении было зафиксировано, что Российская Федерация введёт войска в Нагорный Карабах, было записано, что гарантом Нагорного Карабаха является Россия. Не то чтобы Армения от него отказывается, но, проиграв войну, Армения уже не может выполнять данную функцию", — сказал Пашинян на пресс-конференции.

Пашинян заявил, что передал Путину сведения о возможной эскалации в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил, что передал Путину сведения о возможной эскалации в Нагорном Карабахе

Он добавил, что новая встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пока не планируется. Для этого нужны гарантии договорённостей, пояснил Пашинян.

Ранее Кремль раскрыл подробности недавнего разговора президента России Владимира Путина с Пашиняном. В частности, там сообщили, что в ходе беседы лидер РФ указал на необходимость в тесном контакте решать все возникающие по Нагорному Карабаху вопросы.

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ТАСС / Александр Патрин

Никита Никонов
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