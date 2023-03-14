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14 марта, 09:04

Пашинян заявил, что передал Путину сведения о возможной эскалации в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян передал президенту РФ Владимиру Путину информацию о возможной эскалации в Нагорном Карабахе во время беседы 13 марта. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Разговор с президентом Российской Федерации в основном был посвящён опасности эскалации в Нагорном Карабахе, и я подчеркнул, что в зоне ответственности российских миротворцев есть проблемы, и передал некоторую информацию", — сообщил Пашинян.

Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Пашиняна

Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Пашиняна

Ранее Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы проводят разбирательства по данному факту.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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