Пашинян заявил, что передал Путину сведения о возможной эскалации в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян передал президенту РФ Владимиру Путину информацию о возможной эскалации в Нагорном Карабахе во время беседы 13 марта. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Разговор с президентом Российской Федерации в основном был посвящён опасности эскалации в Нагорном Карабахе, и я подчеркнул, что в зоне ответственности российских миротворцев есть проблемы, и передал некоторую информацию", — сообщил Пашинян.