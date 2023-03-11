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11 марта, 17:32

Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

В Мардакертском районе Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ. Российские миротворцы проводят разбирательства по данному факту.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартакертском районе. Пострадавших нет. Проведено патрулирование по трём маршрутам в Шушинском, Мартакертском и Мартунинском районах", говорится в бюллетени.

Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха 49 граждан

Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха 49 граждан

Лайф писал, что российские миротворцы прекратили боестолкновение в Нагорном Карабахе. Тогда военные Азербайджана обстреляли автомобиль с армянскими правоохранителями в районе населённого пункта Дюкянлар.

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ТАСС / Рюмин Александр

Матвей Константинов
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