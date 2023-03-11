Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

В Мардакертском районе Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ. Российские миротворцы проводят разбирательства по данному факту.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартакертском районе. Пострадавших нет. Проведено патрулирование по трём маршрутам в Шушинском, Мартакертском и Мартунинском районах", — говорится в бюллетени.