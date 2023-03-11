Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
В Мардакертском районе Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ. Российские миротворцы проводят разбирательства по данному факту.
"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартакертском районе. Пострадавших нет. Проведено патрулирование по трём маршрутам в Шушинском, Мартакертском и Мартунинском районах", — говорится в бюллетени.
Лайф писал, что российские миротворцы прекратили боестолкновение в Нагорном Карабахе. Тогда военные Азербайджана обстреляли автомобиль с армянскими правоохранителями в районе населённого пункта Дюкянлар.
ТАСС / Рюмин Александр