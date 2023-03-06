Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 15:30

МО РФ: Российские миротворцы прекратили боестолкновение в Нагорном Карабахе 5 марта

Российские миротворцы прекратили боестолкновение в Нагорном Карабахе. Как уточняет Минобороны РФ, речь идёт об инциденте 5 марта, когда военные Азербайджана обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Карабаха в районе населённого пункта Дюкянлар.

"Российские миротворцы прекратили боестолкновение в зоне Карабахского конфликта, в результате которого трое погибли и один ранен. Командование российских миротворцев с азербайджанской и армянской сторонами проводит разбирательство с обстрелом машины в Нагорном Карабахе", говорится в заявлении ведомства.

Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха 49 граждан

Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха 49 граждан

Напомним, 5 марта Минобороны Азербайджана сообщало о погибших и раненных в результате боестолкновения в Карабахе во время досмотра армянского автомобиля. В заявлении ведомства говорится, что ЧП произошло утром, когда подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра машину за "незаконные поставки военных грузов".

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Министерство Обороны РФ
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Азербайджан
  • Армения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров