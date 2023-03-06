МО РФ: Российские миротворцы прекратили боестолкновение в Нагорном Карабахе 5 марта
Российские миротворцы прекратили боестолкновение в Нагорном Карабахе. Как уточняет Минобороны РФ, речь идёт об инциденте 5 марта, когда военные Азербайджана обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Карабаха в районе населённого пункта Дюкянлар.
"Российские миротворцы прекратили боестолкновение в зоне Карабахского конфликта, в результате которого трое погибли и один ранен. Командование российских миротворцев с азербайджанской и армянской сторонами проводит разбирательство с обстрелом машины в Нагорном Карабахе", — говорится в заявлении ведомства.
Напомним, 5 марта Минобороны Азербайджана сообщало о погибших и раненных в результате боестолкновения в Карабахе во время досмотра армянского автомобиля. В заявлении ведомства говорится, что ЧП произошло утром, когда подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра машину за "незаконные поставки военных грузов".
ТАСС / Александр Рюмин