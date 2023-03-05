Минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых при перестрелке в Карабахе
Минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых в результате боестолкновения в Карабахе во время досмотра армянского автомобиля. В заявлении ведомства говорится, что ЧП произошло утром 5 марта, когда подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра машину за "незаконные поставки военных грузов".
"Пассажиры автомобиля открыли огонь по нашим военным. В результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон", — сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.
Ранее Международный суд ООН призвал власти Азербайджана "сделать всё возможное" для того, чтобы люди, а также легковые и грузовые транспортные средства могли свободно передвигаться по Лачинскому коридору.
ТАСС / Валерий Шарифулин