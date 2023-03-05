Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 10:44

Минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых при перестрелке в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых в результате боестолкновения в Карабахе во время досмотра армянского автомобиля. В заявлении ведомства говорится, что ЧП произошло утром 5 марта, когда подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра машину за "незаконные поставки военных грузов".

"Пассажиры автомобиля открыли огонь по нашим военным. В результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон",  сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.

Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха 49 граждан

Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха 49 граждан

Ранее Международный суд ООН призвал власти Азербайджана "сделать всё возможное" для того, чтобы люди, а также легковые и грузовые транспортные средства могли свободно передвигаться по Лачинскому коридору.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Бражников
  • Новости
  • Азербайджан
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров