Минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых при перестрелке в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о погибших и раненых в результате боестолкновения в Карабахе во время досмотра армянского автомобиля. В заявлении ведомства говорится, что ЧП произошло утром 5 марта, когда подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра машину за "незаконные поставки военных грузов".

"Пассажиры автомобиля открыли огонь по нашим военным. В результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон", — сказано в сообщении Минобороны Азербайджана.