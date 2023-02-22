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22 февраля, 17:25

Суд ООН призвал Азербайджан обеспечить свободное движение по Лачинскому коридору

Власти Азербайджана должны сделать всё возможное, чтобы люди, а также легковые и грузовые транспортные средства могли свободно передвигаться по Лачинскому коридору. Об этом заявила на слушаниях председатель Международного суда ООН Джоан Донохью.

"Азербайджан должен принять все имеющиеся в распоряжении меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору", — сказала она, оглашая затребованное Арменией решение.

Баку также выдвинул встречный иск в отношении Еревана по введению обеспечительных мер. В нём главным требованием было предоставление Арменией всей информации о минах и ловушках-взрывчатках на азербайджанской территории, а также прекращение их установки. Требование осталось без удовлетворения.

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В конце января президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили перекрытие Азербайджаном Лачинского коридора — дороги, которая соединяет населённую армянами часть Нагорного Карабаха с Арменией. Глава армянского кабмина в ходе разговора также отметил деятельность миротворческой миссии РФ в данном регионе.

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ТАСС / Александр Патрин

Ирина Фальке
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