Суд ООН призвал Азербайджан обеспечить свободное движение по Лачинскому коридору

Власти Азербайджана должны сделать всё возможное, чтобы люди, а также легковые и грузовые транспортные средства могли свободно передвигаться по Лачинскому коридору. Об этом заявила на слушаниях председатель Международного суда ООН Джоан Донохью.

"Азербайджан должен принять все имеющиеся в распоряжении меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспорта и грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору", — сказала она, оглашая затребованное Арменией решение.

Баку также выдвинул встречный иск в отношении Еревана по введению обеспечительных мер. В нём главным требованием было предоставление Арменией всей информации о минах и ловушках-взрывчатках на азербайджанской территории, а также прекращение их установки. Требование осталось без удовлетворения.