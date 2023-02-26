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26 февраля, 18:02

Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха 49 граждан

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе эвакуировали на территорию Армении 49 иностранных граждан, шестеро из которых дети. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"Российскими миротворцами эвакуировано 49 иностранных граждан, в том числе 6 детей, с территории Нагорного Карабаха в Республику Армения", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны России уточнили, что за сутки режим прекращения огня не нарушался. Для обеспечения безопасности миротворцев и предотвращения инцидентов генштабы ВС Азербайджана и Армении находятся в непрерывном контакте.

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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и в Нагорном Карабахе

Ранее Международный суд ООН призвал власти Азербайджана "сделать всё возможное" для того, чтобы люди, а также легковые и грузовые транспортные средства могли свободно передвигаться по Лачинскому коридору.

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ТАСС / Александр Патрин

Ирина Фальке
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