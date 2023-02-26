Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха 49 граждан
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе эвакуировали на территорию Армении 49 иностранных граждан, шестеро из которых дети. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
"Российскими миротворцами эвакуировано 49 иностранных граждан, в том числе 6 детей, с территории Нагорного Карабаха в Республику Армения", — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны России уточнили, что за сутки режим прекращения огня не нарушался. Для обеспечения безопасности миротворцев и предотвращения инцидентов генштабы ВС Азербайджана и Армении находятся в непрерывном контакте.
Ранее Международный суд ООН призвал власти Азербайджана "сделать всё возможное" для того, чтобы люди, а также легковые и грузовые транспортные средства могли свободно передвигаться по Лачинскому коридору.
ТАСС / Александр Патрин