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23 февраля, 18:11

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и в Нагорном Карабахе

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в ходе телефонного звонка ситуацию в Лачинском коридоре и в Нагорном Карабахе. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Собеседники коснулись гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, созданного в Нагорном Карабахе вследствие незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора", — указано в сообщении.

Армянский премьер в ходе беседы подчеркнул факт решения Международного суда ООН относительно разблокирования Азербайджаном Лачинского коридора. К слову, в Кремле журналистам подтвердили телефонный разговор Путина и Пашиняна. Там отметили, что стороны также обсудили вопросы практической реализации комплекса трёхсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана в целях обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова разблокировать Лачинский коридор. Министры во время беседы также акцентировали внимание на важности выхода на взаимоприемлемые решения по всем вопросам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.


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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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