Владимир Путин и Никол Пашинян по телефону обсудили обстановку в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, заявила пресс-служба правительства Армении.

"Собеседники коснулись гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, созданного в Нагорном Карабахе вследствие незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора", — указано в сообщении.

Армянский премьер в ходе беседы подчеркнул факт решения Международного суда ООН относительно разблокирования Азербайджаном Лачинского коридора. К слову, в Кремле журналистам подтвердили телефонный разговор Путина и Пашиняна. Там отметили, что стороны также обсудили вопросы практической реализации комплекса трёхсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана в целях обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе.