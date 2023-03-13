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13 марта, 09:57

Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Пашиняна

Путин поговорил с Пашиняном и указал на необходимость конструктивного контакта по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин в разговоре с армянским коллегой Николом Пашиняном указал на необходимость в тесном контакте решать все возникающие по Нагорному Карабаху вопросы. Об этом проинформировала в понедельник пресс-службе Кремля.

В ходе беседы лидеры стран обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей России, Армении и Азербайджана, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе. Речь также шла о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Ереваном и Баку.

"Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами", — сказано в сообщении.

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Ранее российский лидер контактировал со своим коллегой из Армении 23 февраля. В тот день в ходе телефонного звонка стороны обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и в Нагорном Карабахе.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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