Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Пашиняна
Путин поговорил с Пашиняном и указал на необходимость конструктивного контакта по Нагорному Карабаху
Президент России Владимир Путин в разговоре с армянским коллегой Николом Пашиняном указал на необходимость в тесном контакте решать все возникающие по Нагорному Карабаху вопросы. Об этом проинформировала в понедельник пресс-службе Кремля.
В ходе беседы лидеры стран обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей России, Армении и Азербайджана, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе. Речь также шла о восстановлении экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Ереваном и Баку.
"Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами", — сказано в сообщении.
Ранее российский лидер контактировал со своим коллегой из Армении 23 февраля. В тот день в ходе телефонного звонка стороны обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и в Нагорном Карабахе.
Kremlin.ru