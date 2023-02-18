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18 февраля, 14:59

Пашинян, Алиев и Блинкен обсудили проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Проект мирного соглашения между Ереваном и Баку обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"На встрече говорилось о ходе работы над проектом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также о разблокировании региональных транспортных инфраструктур и осуществлении делимитации между двумя странами в соответствии с достигнутой в Праге договорённостью", — говорится в сообщении.

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Ранее президент РФ Владимир Путин с Алиевым провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы сотрудничества и ситуацию на азербайджано-армянской границе.

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Telegram / Правительство Республики Армения

Светлана Оперук
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