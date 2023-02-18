ЕС решил отправить в Армению свою миссию из 100 человек

На следующей неделе Евросоюз направит в Армению миссию в составе 100 человек. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она встретилась 17 февраля с премьер-министром республики Николом Пашиняном.

"ЕС является надёжным партнёром Армении. На следующей неделе в Армению будет направлена миссия в составе 100 человек, способствующая миру и стабильности. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в области демократических реформ", — сообщила фон дер Ляйен после встречи в соцсети Twitter.

Глава ЕК отметила, что Евросоюз намерен и дальше развивать потенциал прогресса в рамках плана экономических инвестиций.