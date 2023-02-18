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18 февраля, 01:25

ЕС решил отправить в Армению свою миссию из 100 человек

Фон дер Ляйен: ЕС направит в Армению гражданскую миссию в составе ста человек

На следующей неделе Евросоюз направит в Армению миссию в составе 100 человек. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она встретилась 17 февраля с премьер-министром республики Николом Пашиняном.

"ЕС является надёжным партнёром Армении. На следующей неделе в Армению будет направлена миссия в составе 100 человек, способствующая миру и стабильности. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в области демократических реформ", — сообщила фон дер Ляйен после встречи в соцсети Twitter.

Глава ЕК отметила, что Евросоюз намерен и дальше развивать потенциал прогресса в рамках плана экономических инвестиций.

Путин и Алиев провели телефонный разговор

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Как писал ранее Лайф, в МИД России заявили, что Ереван сделал выбор в пользу ЕС. Там предупредили, что попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении способны нанести ущерб интересам как самих армян, так и азербайджанцев.

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ТАСС / STEPHANIE LECOCQ

Арина Родионова
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