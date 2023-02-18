ЕС решил отправить в Армению свою миссию из 100 человек
Фон дер Ляйен: ЕС направит в Армению гражданскую миссию в составе ста человек
На следующей неделе Евросоюз направит в Армению миссию в составе 100 человек. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она встретилась 17 февраля с премьер-министром республики Николом Пашиняном.
"ЕС является надёжным партнёром Армении. На следующей неделе в Армению будет направлена миссия в составе 100 человек, способствующая миру и стабильности. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в области демократических реформ", — сообщила фон дер Ляйен после встречи в соцсети Twitter.
Глава ЕК отметила, что Евросоюз намерен и дальше развивать потенциал прогресса в рамках плана экономических инвестиций.
Как писал ранее Лайф, в МИД России заявили, что Ереван сделал выбор в пользу ЕС. Там предупредили, что попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении способны нанести ущерб интересам как самих армян, так и азербайджанцев.
ТАСС / STEPHANIE LECOCQ