Путин и Алиев провели телефонный разговор
Путин обсудил с Алиевым вопросы сотрудничества и ситуацию на азербайджано-армянской границе
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.
"Рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтверждён настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договорённостей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне", — сообщили в пресс-службе Кремля.
Президенты двух стран также договорились поддерживать дальнейшие контакты "в различных форматах".
В конце января глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил согласие России устроить в Москве очередную встречу руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Министр иностранных дел и его азербайджанский коллега отметили необходимость возобновления активной деятельности по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трёхсторонних договорённостей.
ТАСС / Алексей Даничев / POOL kremlin.ru