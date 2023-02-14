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14 февраля, 18:37

Путин и Алиев провели телефонный разговор

Путин обсудил с Алиевым вопросы сотрудничества и ситуацию на азербайджано-армянской границе

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

"Рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтверждён настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договорённостей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Президенты двух стран также договорились поддерживать дальнейшие контакты "в различных форматах".

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В конце января глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил согласие России устроить в Москве очередную встречу руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Министр иностранных дел и его азербайджанский коллега отметили необходимость возобновления активной деятельности по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трёхсторонних договорённостей.

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ТАСС / Алексей Даничев / POOL kremlin.ru

Ирина Фальке
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