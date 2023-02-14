Путин и Алиев провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.

"Рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтверждён настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договорённостей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Президенты двух стран также договорились поддерживать дальнейшие контакты "в различных форматах".