Минобороны РФ: Азербайджан нарушил линию соприкосновения сторон в Шушинском районе
ВС Азербайджана в субботу нарушили договорённости и пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
"Подразделение ВС Азербайджана в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 километра северо-восточнее горы Сарыбаба)", — отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что военные "приступили к инженерному оборудованию поста". Между тем российские миротворцы стараются предотвратить эскалацию кризисной обстановки и избежать провокаций.
Ранее Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с армянским коллегой Николом Пашиняном указал на необходимость решать все возникающие по Нагорному Карабаху вопросы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
ТАСС / Станислав Красильников