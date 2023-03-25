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25 марта, 16:39

Минобороны РФ: Азербайджан нарушил линию соприкосновения сторон в Шушинском районе

ВС Азербайджана в субботу нарушили договорённости и пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"Подразделение ВС Азербайджана в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 километра северо-восточнее горы Сарыбаба)", — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что военные "приступили к инженерному оборудованию поста". Между тем российские миротворцы стараются предотвратить эскалацию кризисной обстановки и избежать провокаций.

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Ранее Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с армянским коллегой Николом Пашиняном указал на необходимость решать все возникающие по Нагорному Карабаху вопросы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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