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9 апреля, 17:40

Минобороны РФ: В Нагорном Карабахе был нарушен режим прекращения огня

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет", — уточнили в пресс-службе.

Командование миротворческого контингента РФ проводит разбирательство по данному факту. В военном ведомстве подчеркнули, что наши миротворцы ведут "круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня" на 30 наблюдательных постах.

В Минобороны РФ заявили о нарушении режима прекращения огня в Шушинском районе

В Минобороны РФ заявили о нарушении режима прекращения огня в Шушинском районе

7 апреля президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе. Во время беседы Пашинян подчеркнул важность последовательных шагов миротворческой миссии РФ.

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ТАСС / Александр Патрин

Ирина Фальке
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