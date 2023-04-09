Минобороны РФ: В Нагорном Карабахе был нарушен режим прекращения огня

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет", — уточнили в пресс-службе.

Командование миротворческого контингента РФ проводит разбирательство по данному факту. В военном ведомстве подчеркнули, что наши миротворцы ведут "круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня" на 30 наблюдательных постах.