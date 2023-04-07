Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Лачинском коридоре и в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба главы армянского правительства.

При этом во время беседы Пашинян подчеркнул важность последовательных шагов миротворческой миссии РФ. Вместе с тем политики обменялись мыслями об армяно-российских отношениях. Также Пашинян и Путин обсудили вопросы, которые связаны с выполнением трёхсторонних заявлений лидеров США, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября и 31 октября 2022 года, в том числе по разблокированию региональных транспортных инфраструктур, подчеркнули в пресс-службе.