ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 09:52

Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Лачинском коридоре и в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба главы армянского правительства.

"В ходе телефонного разговора обсуждался продолжающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, возникший в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора", — говорится в пресс-релизе.

При этом во время беседы Пашинян подчеркнул важность последовательных шагов миротворческой миссии РФ. Вместе с тем политики обменялись мыслями об армяно-российских отношениях. Также Пашинян и Путин обсудили вопросы, которые связаны с выполнением трёхсторонних заявлений лидеров США, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября и 31 октября 2022 года, в том числе по разблокированию региональных транспортных инфраструктур, подчеркнули в пресс-службе.

Пашинян: Гуманитарный кризис в Карабахе не стал катастрофой благодаря российским миротворцам

Пашинян: Гуманитарный кризис в Карабахе не стал катастрофой благодаря российским миротворцам

Ранее в Минобороны РФ заявили о нарушении режима прекращения огня в Шушинском районе. В ведомстве подчеркнули, что на 30 наблюдательных постах российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

Обложка ©

ТАСС / Picture alliance / SvenSimon-The / The Kremlin Moscow

Светлана Оперук
  • Новости
  • Путин
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров