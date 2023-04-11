Азербайджан и Армения сообщили число погибших в перестрелке на границе

В ходе столкновения на армяно-азербайджанской границе погибли три солдата ВС Азербайджана, сообщили в МИД закавказской республики.

В свою очередь потери подтвердила и армянская сторона. По данным Минобороны страны, погибли четверо военнослужащих, ещё шестеро ранены. Там пообещали оперативно оповещать об изменении ситуации. Оба ведомства утверждают, что на данный момент обстановка в районе обострения относительно стабильная.