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11 апреля, 17:04

Азербайджан и Армения сообщили число погибших в перестрелке на границе

Минобороны Армении сообщило о четырёх погибших в перестрелке с ВС Азербайджана

В ходе столкновения на армяно-азербайджанской границе погибли три солдата ВС Азербайджана, сообщили в МИД закавказской республики.

"При пресечении провокации армянской стороны погибли военнослужащие азербайджанской армии Видади Залов, Эльшад Гасанов и Сабухи Тагиев. Руководство МО выражает глубокие соболезнования родственникам наших военнослужащих", говорится в опубликованном сообщении.

В свою очередь потери подтвердила и армянская сторона. По данным Минобороны страны, погибли четверо военнослужащих, ещё шестеро ранены. Там пообещали оперативно оповещать об изменении ситуации. Оба ведомства утверждают, что на данный момент обстановка в районе обострения относительно стабильная.

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Напомним, сегодня Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны армянских военнослужащих. Там окрестили инцидент "провокацией". Минобороны Армении сообщило свою версию событий. По утверждению Еревана, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в Сюникской области.

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Матвей Константинов
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