Минобороны Азербайджана заявило о погибших и раненых в перестрелке в ВС Армении
Армянские военнослужащие обстреляли со своей территории позиции ВС Азербайджана, сообщили в Минобороны закавказской республики.
"11 апреля подразделения ВС Армении с позиций в направлении населённого пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на Лачинском направлении", — говорится в опубликованном сообщении.
В оборонном ведомстве окрестили инцидент как провокацию и заявили о погибших и раненых в результате атаки, но их число не привели. Там добавили, что азербайджанские военнослужащие "принимают адекватные ответные меры".
Ранее Минобороны Армении сообщило свою версию событий. По утверждению Еревана, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в Сюникской области.
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