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11 апреля, 14:13

Минобороны Азербайджана заявило о погибших и раненых в перестрелке в ВС Армении

Армянские военнослужащие обстреляли со своей территории позиции ВС Азербайджана, сообщили в Минобороны закавказской республики.

"11 апреля подразделения ВС Армении с позиций в направлении населённого пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на Лачинском направлении", говорится в опубликованном сообщении.

В оборонном ведомстве окрестили инцидент как провокацию и заявили о погибших и раненых в результате атаки, но их число не привели. Там добавили, что азербайджанские военнослужащие "принимают адекватные ответные меры".

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Ранее Минобороны Армении сообщило свою версию событий. По утверждению Еревана, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в Сюникской области.

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Матвей Константинов
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