Минобороны Азербайджана заявило о погибших и раненых в перестрелке в ВС Армении

Армянские военнослужащие обстреляли со своей территории позиции ВС Азербайджана, сообщили в Минобороны закавказской республики.

"11 апреля подразделения ВС Армении с позиций в направлении населённого пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на Лачинском направлении", — говорится в опубликованном сообщении.

В оборонном ведомстве окрестили инцидент как провокацию и заявили о погибших и раненых в результате атаки, но их число не привели. Там добавили, что азербайджанские военнослужащие "принимают адекватные ответные меры".