Министр обороны Армении экстренно вылетел из Брюсселя из-за перестрелки на границе
Министр обороны Армении прервал визит в Брюссель из-за перестрелки на границе
Министр обороны Армении Сурен Папикян. Фото © Минобороны Армении
Министр обороны Армении Сурен Папикян прервал рабочий визит в Брюссель и срочно возвращается на родину в связи с перестрелкой на границе с Азербайджаном, сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Арам Торосян.
"Министр обороны прервал свой рабочий визит и возвращается в Армению", — лаконично сказал Торосян.
Ранее сегодня Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле со стороны армянских военнослужащих. Там окрестили инцидент "провокацией". Минобороны Армении сообщило свою версию событий. По утверждению Еревана, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским военным, проводившим инженерные работы в Сюникской области.