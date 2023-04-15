Баку отозвал тяжелоатлетов с ЧЕ в Армении из-за сожжения азербайджанского флага
Сборная Азербайджана покидает чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, проходящий в Ереване. Причиной такого решения стал инцидент с сожжением флага республики. Это следует из совместного заявления Минспорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана.
"14 апреля 2023 года на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в столице Армении Ереване флаг Азербайджана был демонстративно сожжён официально аккредитованным лицом", — говорится в заявлении.
Представители сборной подчеркнули, что в Армении царит атмосфера ненависти, а безопасность не обеспечивается в полной мере, в результате чего нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях просто невозможно — на них оказывается колоссальное психологическое давление.
"Учитывая всё это, принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину", — отмечается в тексте.
Ранее Лайф сообщал о перестрелке на границе Азербайджана и Армении. Минобороны республики сообщало об обстреле со стороны армянских военных. При этом в Ереване заявляли, что огонь открыли подразделения ВС Азербайджана. Они обстреляли армянских военных, которые проводили инженерные работы в Сюникской области. Министр обороны Армении из-за инцидента даже прервал визит в Брюссель.