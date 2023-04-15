Баку отозвал тяжелоатлетов с ЧЕ в Армении из-за сожжения азербайджанского флага

Сборная Азербайджана покидает чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, проходящий в Ереване. Причиной такого решения стал инцидент с сожжением флага республики. Это следует из совместного заявления Минспорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана.

"14 апреля 2023 года на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в столице Армении Ереване флаг Азербайджана был демонстративно сожжён официально аккредитованным лицом", — говорится в заявлении.

Представители сборной подчеркнули, что в Армении царит атмосфера ненависти, а безопасность не обеспечивается в полной мере, в результате чего нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях просто невозможно — на них оказывается колоссальное психологическое давление.