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15 апреля, 12:20

Баку отозвал тяжелоатлетов с ЧЕ в Армении из-за сожжения азербайджанского флага

Сборная Азербайджана покидает чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, проходящий в Ереване. Причиной такого решения стал инцидент с сожжением флага республики. Это следует из совместного заявления Минспорта и Национального олимпийского комитета Азербайджана.

"14 апреля 2023 года на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжёлой атлетике в столице Армении Ереване флаг Азербайджана был демонстративно сожжён официально аккредитованным лицом", — говорится в заявлении.

Представители сборной подчеркнули, что в Армении царит атмосфера ненависти, а безопасность не обеспечивается в полной мере, в результате чего нормальное участие азербайджанских спортсменов в соревнованиях просто невозможно — на них оказывается колоссальное психологическое давление.

"Учитывая всё это, принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов на родину", — отмечается в тексте.

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Ранее Лайф сообщал о перестрелке на границе Азербайджана и Армении. Минобороны республики сообщало об обстреле со стороны армянских военных. При этом в Ереване заявляли, что огонь открыли подразделения ВС Азербайджана. Они обстреляли армянских военных, которые проводили инженерные работы в Сюникской области. Министр обороны Армении из-за инцидента даже прервал визит в Брюссель.

Обложка ©

turan.az / Vahram Baghdasaryan

Николь Вербер
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