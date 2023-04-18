Свердловский военкомат опроверг слухи об отправке срочников в Нагорный Карабах
Заместитель военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков сообщил, что призванные весной в ВС РФ екатеринбуржцы не будут направлены для участия в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
"Туда едут контрактники. Конечно, призывники должны будут адаптироваться к службе и лишь потом, если захотят, будут заключать контракт", — отметил он в ходе заседания комиссии по безопасности Городской думы.
По данным ЕАН, Чирков также напомнил, что срочники из уральской столицы не будут участвовать в спецоперации и не поедут в новые российские регионы.
Ранее Лайф писал, что Госдума приняла поправки о введении пожизненного срока за госизмену. На данный момент за данное преступление установлена ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом.
ТАСС / Валерий Шарифулин