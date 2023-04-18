Свердловский военкомат опроверг слухи об отправке срочников в Нагорный Карабах

Заместитель военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков сообщил, что призванные весной в ВС РФ екатеринбуржцы не будут направлены для участия в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

"Туда едут контрактники. Конечно, призывники должны будут адаптироваться к службе и лишь потом, если захотят, будут заключать контракт", — отметил он в ходе заседания комиссии по безопасности Городской думы.

По данным ЕАН, Чирков также напомнил, что срочники из уральской столицы не будут участвовать в спецоперации и не поедут в новые российские регионы.