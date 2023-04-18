КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

18 апреля, 14:38

Свердловский военкомат опроверг слухи об отправке срочников в Нагорный Карабах

Заместитель военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков сообщил, что призванные весной в ВС РФ екатеринбуржцы не будут направлены для участия в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

"Туда едут контрактники. Конечно, призывники должны будут адаптироваться к службе и лишь потом, если захотят, будут заключать контракт", — отметил он в ходе заседания комиссии по безопасности Городской думы.

По данным ЕАН, Чирков также напомнил, что срочники из уральской столицы не будут участвовать в спецоперации и не поедут в новые российские регионы.

Ни одного бойца ЧВК "Вагнер" на сегодняшний день в Судане нет, заявил Пригожин

Ни одного бойца ЧВК "Вагнер" на сегодняшний день в Судане нет, заявил Пригожин

Ранее Лайф писал, что Госдума приняла поправки о введении пожизненного срока за госизмену. На данный момент за данное преступление установлена ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров