Ни одного бойца ЧВК "Вагнер" на сегодняшний день в Судане нет, заявил Пригожин

В Судане уже более двух лет нет бойцов ЧВК "Вагнер". Об этом заявил глава группы Евгений Пригожин. Слова основателя "Вагнера" приводит его пресс-служба в телеграм-канале.

"На сегодняшний день ни одного бойца ЧВК "Вагнер", подчёркиваю, ни одного, нет в Судане. И так уже более двух лет. Два года в Судане не присутствует ни одного бойца ЧВК "Вагнер". И сегодня нет ни одного. Я думаю, что это главное, что вам нужно знать", — сказал Пригожин.