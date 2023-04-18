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18 апреля, 14:05

Ни одного бойца ЧВК "Вагнер" на сегодняшний день в Судане нет, заявил Пригожин

Пригожин: Бойцов ЧВК "Вагнер" в Судане нет уже более двух лет

В Судане уже более двух лет нет бойцов ЧВК "Вагнер". Об этом заявил глава группы Евгений Пригожин. Слова основателя "Вагнера" приводит его пресс-служба в телеграм-канале.

"На сегодняшний день ни одного бойца ЧВК "Вагнер", подчёркиваю, ни одного, нет в Судане. И так уже более двух лет. Два года в Судане не присутствует ни одного бойца ЧВК "Вагнер". И сегодня нет ни одного. Я думаю, что это главное, что вам нужно знать", — сказал Пригожин.

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Напомним, вооружённое противостояние в Судане началось 15 апреля. За три дня столкновений более 180 человек погибли и ещё 1800 получили ранения. 17 апреля армия страны заявила о начале завершающего этапа операции против спецназа, а позднее объявила о расширении её масштаба.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Светлана Оперук
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