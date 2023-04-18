ВС Судана назвали конфликт в стране попыткой спецназа захватить власть
Суданская армия считает возникший в стране конфликт попыткой Сил быстрого реагирования (спецназа) совершить государственный переворот и захватить власть. Об этом заявил официальный представитель Вооружённых сил Судана.
"То, что мы наблюдаем сейчас, является попыткой государственного переворота и захвата власти", — цитирует заявление представителя армии Судана телеканал Al Arabiya.
Армейский представитель предложил спецназовцам "не участвовать в заговоре, сложить оружие и сдаться", в ином же случае их будут рассматривать как врагов. Вместе с тем, по словам военного, члены отрядов спецназа "являются суданцами, они не заинтересованы [в продолжении] боевых действий".
Напомним, вооружённое противостояние в Судане началось 15 апреля. За три дня столкновений более 180 человек погибли и ещё 1800 получили ранения. 17 апреля армия страны заявила о начале завершающего этапа операции против спецназа, а позднее объявила о расширении её масштаба.