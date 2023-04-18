ВС Судана назвали конфликт в стране попыткой спецназа захватить власть

Суданская армия считает возникший в стране конфликт попыткой Сил быстрого реагирования (спецназа) совершить государственный переворот и захватить власть. Об этом заявил официальный представитель Вооружённых сил Судана.

"То, что мы наблюдаем сейчас, является попыткой государственного переворота и захвата власти", — цитирует заявление представителя армии Судана телеканал Al Arabiya.

Армейский представитель предложил спецназовцам "не участвовать в заговоре, сложить оружие и сдаться", в ином же случае их будут рассматривать как врагов. Вместе с тем, по словам военного, члены отрядов спецназа "являются суданцами, они не заинтересованы [в продолжении] боевых действий".