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18 апреля, 02:12

ВС Судана назвали конфликт в стране попыткой спецназа захватить власть

Суданская армия считает возникший в стране конфликт попыткой Сил быстрого реагирования (спецназа) совершить государственный переворот и захватить власть. Об этом заявил официальный представитель Вооружённых сил Судана.

"То, что мы наблюдаем сейчас, является попыткой государственного переворота и захвата власти", — цитирует заявление представителя армии Судана телеканал Al Arabiya.

Армия Судана объявила о расширении масштаба операций против спецназа

Армия Судана объявила о расширении масштаба операций против спецназа

Армейский представитель предложил спецназовцам "не участвовать в заговоре, сложить оружие и сдаться", в ином же случае их будут рассматривать как врагов. Вместе с тем, по словам военного, члены отрядов спецназа "являются суданцами, они не заинтересованы [в продолжении] боевых действий".

Напомним, вооружённое противостояние в Судане началось 15 апреля. За три дня столкновений более 180 человек погибли и ещё 1800 получили ранения. 17 апреля армия страны заявила о начале завершающего этапа операции против спецназа, а позднее объявила о расширении её масштаба.

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Twitter / القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري

Юлия Коновалова
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