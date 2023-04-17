В ООН раскрыли число погибших за три дня боёв в Судане
ООН: Более 180 человек были ранены за три дня столкновений в Судане
Более 180 человек погибли и ещё 1800 получили ранения за три дня столкновений в Судане между регулярной армией страны и силами быстрого реагирования, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на спецпредставителя ООН в африканском государстве Фолькера Пертеса.
"Ситуация очень нестабильна, поэтому очень трудно сказать, в какую сторону смещается баланс", — заявил он, говоря о протекающих боях.
Напомним, столкновения в Судане начались 15 апреля. СБР заявили о захвате резиденции президента и аэропорта, но их отбили. Армия начала брать верх, а главнокомандующий вооружёнными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан своим указом расформировал взбунтовавшуюся структуру. Военные утверждают, что заговорщики начали отступать, а их лидер Мухаммед Хамдан Дагало покинул своё убежище после бегства охранников.
ТАСС / AP / Marwan Ali