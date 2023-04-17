В ООН раскрыли число погибших за три дня боёв в Судане

Более 180 человек погибли и ещё 1800 получили ранения за три дня столкновений в Судане между регулярной армией страны и силами быстрого реагирования, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на спецпредставителя ООН в африканском государстве Фолькера Пертеса.