Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль президентский дворец
Обстановка в Судане. Фото © Twitter / MUAMMAR_963
Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль Дворец Республики (президентский дворец) в суданской столице — городе Хартум. Об этом следует из заявления СБР.
Обстановка в Судане. Видео © Telegram / waqasswat1
"Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль Дворец Республики", — отмечается в тексте сообщения.
Также спецназ взял под контроль аэропорт Хартума и воздушную базу в Мерове. Международный аэропорт Хартума перестал принимать рейсы на фоне столкновений, на его территории размещена бронетехника.