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15 апреля, 10:53

Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль президентский дворец

<p>Обстановка в Судане. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MUAMMAR_963" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MUAMMAR_963</a> </p>

Обстановка в Судане. Фото © Twitter / MUAMMAR_963

Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль Дворец Республики (президентский дворец) в суданской столице — городе Хартум. Об этом следует из заявления СБР.

Обстановка в Судане. Видео © Telegram / waqasswat1

"Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль Дворец Республики", — отмечается в тексте сообщения.

Также спецназ взял под контроль аэропорт Хартума и воздушную базу в Мерове. Международный аэропорт Хартума перестал принимать рейсы на фоне столкновений, на его территории размещена бронетехника.

Россияне не пострадали в боях между армией и спецназом в Судане

Россияне не пострадали в боях между армией и спецназом в Судане

Николь Вербер
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