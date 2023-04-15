Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль президентский дворец

Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль Дворец Республики (президентский дворец) в суданской столице — городе Хартум. Об этом следует из заявления СБР.

Также спецназ взял под контроль аэропорт Хартума и воздушную базу в Мерове. Международный аэропорт Хартума перестал принимать рейсы на фоне столкновений, на его территории размещена бронетехника.