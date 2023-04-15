Россияне не пострадали в боях между армией и спецназом в Судане
Посольство РФ в Судане сообщило, что российские дипломаты в безопасности
Ситуация в суданской столице Хартум вызывает опасения из-за происходящих столкновений между армией и спецназом, однако для российских дипломатов угрозы нет. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии, комментируя обстановку возле посольства.
Обстановка в Хартуме. Видео © Twitter / Alisa Vasilisa
"Да, она [ситуация] неспокойная, <…> [российские дипломаты] в безопасности", — говорится в заявлении и уточняется, что пока нет информации о пострадавших россиянах в ходе волнений.
Очевидцы публикуют в Сети кадры из города, на которых слышны звуки выстрелов и видны клубы дыма от взрывов. Многие остаются в своих домах, боясь выйти, и пишут о замеченной на улицах военной технике.
Напомним, международный аэропорт в столице Судана Хартуме приостановил работу на фоне новостей о столкновениях между армией и силами спецназа. Власти страны считают последних зачинщиками мятежа.
Twitter / Alisa Vasilisa