Аэропорт Судана прекратил работу на фоне перестрелки между армией и спецназом
Международный аэропорт в столице Судана Хартуме приостановил работу на фоне новостей о столкновениях между армией и Силами быстрого реагирования (SRF/спецназ). Об этом сообщил представитель администрации воздушной гавани телеканалу Al Jazeera.
"Воздушное движение в хартумском аэропорту остановлено", — проинформировал спикер, добавив, что на территории международного аэропорта размещена бронетехника.
Тем временем армия сообщает, что спецназ атаковал подразделения ВС в нескольких районах Хартума. СБР пытались захватить штаб генерального командования суданской армии, но получили отпор. А спецназ обвинил армию в "жестоком нападении". По их версии, те окружили одну из баз СБР и открыли огонь из тяжёлых орудий. Местные жители сообщают о перестрелках в разных частях города.
К слову, два года назад в Судане военные осуществили госпереворот. Они распустили правительство и захватили власть. Высокопоставленные военнослужащие пришли в дом Хамдука и попытались заставить его поддержать переворот. Премьер отказался, и его увезли в неизвестном направлении, однако через сутки отпустили. Затем в Судане начались массовые протесты. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сформировал обновлённый суверенный совет Судана. 21 ноября военные и гражданские силы заключили соглашение.
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