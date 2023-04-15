Аэропорт Судана прекратил работу на фоне перестрелки между армией и спецназом

Международный аэропорт в столице Судана Хартуме приостановил работу на фоне новостей о столкновениях между армией и Силами быстрого реагирования (SRF/спецназ). Об этом сообщил представитель администрации воздушной гавани телеканалу Al Jazeera.

"Воздушное движение в хартумском аэропорту остановлено", — проинформировал спикер, добавив, что на территории международного аэропорта размещена бронетехника.

Тем временем армия сообщает, что спецназ атаковал подразделения ВС в нескольких районах Хартума. СБР пытались захватить штаб генерального командования суданской армии, но получили отпор. А спецназ обвинил армию в "жестоком нападении". По их версии, те окружили одну из баз СБР и открыли огонь из тяжёлых орудий. Местные жители сообщают о перестрелках в разных частях города.