Россия и Судан обсуждают переход на расчёты в национальных валютах
Посол Сирраджа: Россия и Судан начали обсуждать переход на расчёты в национальных валютах
Россия и Судан по инициативе Москвы обсуждают вопрос об использовании национальных валют при взаимных расчётах. Как рассказал посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа, в настоящий момент центральные банки стран изучают возможность применения такого расчёта.
"Россия предложила Судану использовать систему финансовых транзакций, в которой мы бы использовали национальные валюты. Этот вопрос обсуждается <…>. Это во многом технический вопрос: центральные банки стран изучат этот вопрос, посмотрят, как это на деле работает, и в ближайшем будущем мы должны увидеть результат", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией. Дипломат напомнил, что авиасообщение между странами было во времена СССР и тогда "Аэрофлот" использовал аэропорт страны как хаб для того, чтобы посещать другие государства.
Unsplash