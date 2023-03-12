Россия и Судан обсуждают переход на расчёты в национальных валютах

Россия и Судан по инициативе Москвы обсуждают вопрос об использовании национальных валют при взаимных расчётах. Как рассказал посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа, в настоящий момент центральные банки стран изучают возможность применения такого расчёта.

"Россия предложила Судану использовать систему финансовых транзакций, в которой мы бы использовали национальные валюты. Этот вопрос обсуждается <…>. Это во многом технический вопрос: центральные банки стран изучат этот вопрос, посмотрят, как это на деле работает, и в ближайшем будущем мы должны увидеть результат", — сказал он в беседе с РИА "Новости".