В Судане продвинулись переговоры о военно-морской базе России
AP: Власти Судана завершили пересмотр соглашения о военно-морской базе России
Власти Судана завершили пересмотр соглашения, которое предусматривает размещение в этой стране военно-морской базы России. Об этом сообщает агентство Associated Press.
"Они (Россия. — Прим. ред.) развеяли все наши опасения. Военные дали согласие на сделку", — приводит агентство слова источника из числа местных чиновников.
"Они (Россия. - Прим. ред.) развеяли все наши опасения. Военные дали согласие на сделку", — приводит агентство слова источника из числа местных чиновников.
По данным AP, теперь соглашение должно быть отправлено на ратификацию, однако прежде должно быть реализовано подписанное ранее рамочное соглашение между военным руководством страны и рядом партий и объединений гражданского общества. Оно предусматривает, в частности, избрание нового премьера.
Напомним, в ноябре 2020 года президент Владимир Путин поручил Минобороны подписать соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ РФ в Судане. А в 2021-м появились сообщения, что. Позднее эта информация была опровергнута. Спустя некоторое время СМИ узнали, что Судан хочет изменить содержание документа.
Пресс-служба Минобороны РФ