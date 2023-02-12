В Судане продвинулись переговоры о военно-морской базе России

Власти Судана завершили пересмотр соглашения, которое предусматривает размещение в этой стране военно-морской базы России. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Они (Россия. — Прим. ред.) развеяли все наши опасения. Военные дали согласие на сделку", — приводит агентство слова источника из числа местных чиновников.

"Они (Россия. - Прим. ред.) развеяли все наши опасения. Военные дали согласие на сделку", — приводит агентство слова источника из числа местных чиновников.