Пакт anti-American: Какие страны готовы к военному союзу с Россией Кто осмелится дружить против Америки, объединившись в военный альянс. 24 января, 23:40 5012 5012 Обложка © Shutterstock

Возможность военного союза России с другими государствами, первым из которых выступает Китай и которого опасаются в Вашингтоне, политологи комментируют уже давно. Но ни разу такая мысль ещё не озвучивалась заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Россия ещё в прошлом году перешагнула порог, когда пришлось принимать самые непростые решения. В условиях эскалации украинского конфликта, который грозит перерасти в третью мировую, о чём неоднократно предупреждали мир руководство России и ряд военных стратегов Запада, военный альянс Москвы не исключён.

Какие страны могли бы войти в военный альянс против США. Инфографика © LIFE

Комментируя выделение вооружений Киеву на встрече министров обороны стран НАТО в Рамштайне, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов".

По мнению экспертов, формирование такого альянса теоретически возможно. А среди стран, которые потенциально могли бы стать его участниками помимо уже состоящих в военном союзе с Россией в рамках ОДКБ Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, политологи называют государства почти со всех континентов: Китай, КНДР, Иран, Пакистан, Венесуэлу, Мексику и многие другие.

Китай и Иран

— Реально в подобный союз могли бы войти Россия, Китай и Иран, — считает политолог Олег Матвейчев. — Уже эти три страны — огромная сила. Армии России и Китая входят в тройку сильнейших в мире, армия Ирана — вторая в регионе. Так что в любом случае уже даже такой альянс будет сильнейшим в мире.

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Наибольшую опасность для США, по заявлениям их же политиков, представлял бы военный альянс России с Китаем. Тревогу США по этому поводу усугубляет тесное военное сотрудничество между РФ и КНР. Москва и Пекин проводят совместные военно-морские манёвры в Балтийском, Средиземном и Чёрном морях, на Дальнем Востоке. Китайские военные участвуют в наших учениях в Сибири. Фактически налажено взаимодействие родов войск. И хотя официально военного союза России и Китая пока ещё нет, можно утверждать, что практически он уже существует. И в любой момент может быть оформлен юридически.

— В случае затяжного конфликта может сложиться некий альянс из стран, которых достанет американская политика, их высокомерие и стремление сохранить разваливающийся мировой порядок силовым путём. И они все вместе выступят против США, — считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. — И кандидатов в этот союз более чем достаточно: кроме Китая и Ирана можно добавить Северную Корею. В определённый момент могут присоединиться Индия и Сербия. Однако пока все страны, кроме России, боятся вступать в прямую конфронтацию с США — и по военным, и по экономическим соображениям. Пекину, например, удобнее конфликтовать с Вашингтоном руками Москвы, оставаясь в стороне.

Филиппины, Ливия и Судан

Однако стран, желающих укрыться под "военным зонтиком" России, значительно больше. Например, президент Филиппин Дутерте открыто предлагал создать оборонительный союз РФ, Китая и своей страны. О желательности военного союза с Россией заявлял главнокомандующий армии Ливии Халифа Хафтар. Такое же стремление демонстрирует и Судан, предлагая построить военно-морскую базу России в Красном море.

Иран, Ирак, Сирия, Пакистан

Генерал Яхья Рахим Сафави. Фото © Wikipedia

Иранский генерал Рахим Сафави ещё несколько лет назад предложил России создать ближневосточный военный союз с Ираном, Ираком, Сирией и Пакистаном. По его мнению, это значительно укрепило бы безопасность как РФ, так и стран региона. Помимо этого Багдад предлагал нашей стране провести такую же военную операцию, как в Сирии, на территории Ирака.

— Теоретически предпосылки для формирования антиамериканского военного союза, конечно, есть. Самые очевидные кандидаты в него — Белоруссия, против которой уже осуществляется агрессия США и ЕС, Ирак, подвергающийся аналогичному давлению, Китай, для которого США представляют явную и большую угрозу, и КНДР, — отмечает политолог Сергей Марков. — Однако на практике такой союз вряд ли осуществим, поскольку никто из них не захочет воевать за российские, по их мнению, интересы.

Латинская Америка в доле

Гипотетически к антиамериканскому военному союзу могут присоединиться государства американского континента: Куба, Никарагуа, Бразилия, Мексика, Аргентина. По мнению аналитиков, несмотря на наличие множества стран, разделяющих позицию России и морально поддерживающих её, решать проблемы противостояния с США ей придётся, опираясь прежде всего на собственные силы.

Авторы Владимир Павлов