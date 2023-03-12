В Судане заявили о желании вернуть прямое авиасообщение с Россией
Посол Судана заявил о желании Хартума вернуть прямое авиасообщение с Россией
Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией. Об этом заявил посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. Его слова приводит РИА "Новости".
Дипломат напомнил, что авиасообщение между странами было во времена СССР и тогда "Аэрофлот" использовал аэропорт страны как хаб для того, чтобы посещать другие государства.
"Надеюсь, что этот вопрос с прямым авиасообщением между РФ и Суданом будет пересмотрен и будет открыто прямое авиасообщение", — сказал Сирраджа.
Посол отметил, что это поспособствует перемещению людей, торговле, а также окажет позитивное влияние на двусторонние отношения. Также глава дипмиссии добавил, что пока что этот вопрос с российской стороной ещё не обсуждался.
Ранее Лайф писал, что в Китае предложили запустить больше рейсов из России. По словам посла КНР в Москве Чжана Ханьхуэя, в создавшейся ситуации с российскими самолётами можно было бы сделать больше рейсов между городами за счёт авиакомпаний Китая.
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