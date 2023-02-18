В Китае предложили запустить больше рейсов из России

Китай хочет увеличить число регулярных и чартерных рейсов в Россию. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Он уточнил, что это можно будет сделать за счёт китайских авиакомпаний.

"Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии. Сейчас нужно делать больше регулярных и чартерных рейсов. Мы приветствуем россиян в Китае. <...> Мы так и предлагали [нарастить количество рейсов], поскольку с вашей стороны много самолётов имеют двойную регистрацию, поэтому таким самолётам трудно летать в Китай", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Посол уточнил, что в создавшейся ситуации с российскими самолётами можно было бы сделать больше рейсов между городами за счёт авиакомпаний Китая.