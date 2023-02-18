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18 февраля, 02:58

В Китае предложили запустить больше рейсов из России

Посол Чжан Ханьхуэй: Китай заинтересован в увеличении числа авиарейсов в Россию

Китай хочет увеличить число регулярных и чартерных рейсов в Россию. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Он уточнил, что это можно будет сделать за счёт китайских авиакомпаний.

"Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии. Сейчас нужно делать больше регулярных и чартерных рейсов. Мы приветствуем россиян в Китае. <...> Мы так и предлагали [нарастить количество рейсов], поскольку с вашей стороны много самолётов имеют двойную регистрацию, поэтому таким самолётам трудно летать в Китай", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Посол уточнил, что в создавшейся ситуации с российскими самолётами можно было бы сделать больше рейсов между городами за счёт авиакомпаний Китая.

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Ранее Лайф писал, что россияне могут оформлять туристические визы в Китай. Единственное ограничение — не хватает рейсов, отметил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

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Freepik

Арина Родионова
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