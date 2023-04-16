Главком ВС Судана аль-Бурхан распустил Силы быстрого реагирования
Глава переходного Суверенного совета Судана, главнокомандующий Вооружёнными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан подписал указ о роспуске Сил быстрого реагирования. Об этом сообщает Служба общей безопасности страны.
"Главнокомандующий Вооружёнными силами издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования", — отмечается в заявлении СБ Судана в "Твиттере".
Ранее Лайф писал, что спецназ взял под контроль президентский дворец, аэропорт Хартума и авиабазу в Мерове. Позже военные отбили воздушные гавани. В ООН призвали армию и спецназ Судана прекратить бои. Во время столкновений спецназа и армии за аэропорт Хартума был уничтожен самолёт международной организации. А украинский лайнер с экипажем попал под перекрёстный огонь военных.