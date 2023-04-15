Украинский самолёт с экипажем попал под перекрёстный огонь военных в Судане и загорелся

В аэропорту Хартума в результате боестолкновений между военными под огонь попал и загорелся самолёт Boeing 737-800 украинской авиакомпании SkyUp. Эту информацию подтвердила бортпроводница Алина Посохова. Она опубликовала короткое сообщение в одной из социальных сетей, заявив о наличии заложников.

Момент пожара на украинском самолёте в аэропорту Хартума. Видео © Twitter / avianews.com

"Судан. Попытка переворота. Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся", — написала она.

Девушка отметила, что заложники в "шоке и отчаянии". По данным украинских СМИ, на данный момент в Судане находится два Boeing 737-800 и 36 сотрудников данного перевозчика. Все они в относительной безопасности и на связи. Степень повреждения загоревшегося лайнера неизвестна. Тем временем спикер МИД Украины Олег Николенко опроверг сообщения о захвате заложников.