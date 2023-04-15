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15 апреля, 15:29

Украинский самолёт с экипажем попал под перекрёстный огонь военных в Судане и загорелся

В аэропорту Хартума загорелся самолёт украинской авиакомпании SkyUp

<p>Обложка © <a href="https://twitter.com/avianewscom/status/1647206230379692034?cxt=HHwWhIC8mdvVhtwtAAAA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a> / avianews.com</p>

Обложка © Twitter / avianews.com

В аэропорту Хартума в результате боестолкновений между военными под огонь попал и загорелся самолёт Boeing 737-800 украинской авиакомпании SkyUp. Эту информацию подтвердила бортпроводница Алина Посохова. Она опубликовала короткое сообщение в одной из социальных сетей, заявив о наличии заложников.

Момент пожара на украинском самолёте в аэропорту Хартума. Видео © Twitter / avianews.com

"Судан. Попытка переворота. Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся", написала она.

Девушка отметила, что заложники в "шоке и отчаянии". По данным украинских СМИ, на данный момент в Судане находится два Boeing 737-800 и 36 сотрудников данного перевозчика. Все они в относительной безопасности и на связи. Степень повреждения загоревшегося лайнера неизвестна. Тем временем спикер МИД Украины Олег Николенко опроверг сообщения о захвате заложников.

"Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти. Сейчас они находятся в безопасном месте", — уточнил спикер МИД.

Россияне не пострадали в боях между армией и спецназом в Судане

Россияне не пострадали в боях между армией и спецназом в Судане

Напомним, о попытке госпереворота в Судане стало известно сегодня, силы спецназа ведут бой с регулярной армией государства. Столичный аэропорт прекратил работу, а на его территории появилась бронетехника. Позже спецназ взял под контроль президентский дворец. Сами военные отрицают захват воздушной гавани.

Матвей Константинов
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