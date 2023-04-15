Украинский самолёт с экипажем попал под перекрёстный огонь военных в Судане и загорелся
В аэропорту Хартума загорелся самолёт украинской авиакомпании SkyUp
Обложка © Twitter / avianews.com
В аэропорту Хартума в результате боестолкновений между военными под огонь попал и загорелся самолёт Boeing 737-800 украинской авиакомпании SkyUp. Эту информацию подтвердила бортпроводница Алина Посохова. Она опубликовала короткое сообщение в одной из социальных сетей, заявив о наличии заложников.
Момент пожара на украинском самолёте в аэропорту Хартума. Видео © Twitter / avianews.com
"Судан. Попытка переворота. Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся", — написала она.
Девушка отметила, что заложники в "шоке и отчаянии". По данным украинских СМИ, на данный момент в Судане находится два Boeing 737-800 и 36 сотрудников данного перевозчика. Все они в относительной безопасности и на связи. Степень повреждения загоревшегося лайнера неизвестна. Тем временем спикер МИД Украины Олег Николенко опроверг сообщения о захвате заложников.
"Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти. Сейчас они находятся в безопасном месте", — уточнил спикер МИД.
Напомним, о попытке госпереворота в Судане стало известно сегодня, силы спецназа ведут бой с регулярной армией государства. Столичный аэропорт прекратил работу, а на его территории появилась бронетехника. Позже спецназ взял под контроль президентский дворец. Сами военные отрицают захват воздушной гавани.