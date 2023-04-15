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15 апреля, 12:56

Армия Судана вернула контроль над аэропортом Хартума и авиабазой в Мерове

Армия Судана контролирует столичный аэропорт Хартума и воздушную базу в Мерове, заявил полковник ВС страны Халед Абдулла. Он призвал граждан "не выходить на улицы".

"Армия в настоящее время контролирует аэропорт Хартума, а также город Мерове на севере страны. Сил быстрого реагирования там нет... Армейские подразделения ведут преследование сил быстрого реагирования", сказал он в эфире телеканала Al Jazeera.

По словам военного, у армии имеются потери, однако их на данный момент нельзя подсчитать. Наличие погибших и раненых также подтвердили в комитете врачей Судана. Медики утверждают, что потери среди мирного населения составляют три человека, ещё десятки получили ранения. Среди поступающих в больницы гражданских "есть серьёзные случаи".

Россияне не пострадали в боях между армией и спецназом в Судане

Россияне не пострадали в боях между армией и спецназом в Судане

Ранее сообщалось о захвате спецназом аэропорта Хартума и авиабазы в Мерове. Столичная гавань перестала принимать рейсы, а на её территории появилась бронетехника. Позже стало известно, что силы быстрого реагирования взяли под контроль президентский дворец.

Обложка ©

Getty Images / Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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