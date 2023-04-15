Армия Судана вернула контроль над аэропортом Хартума и авиабазой в Мерове
Армия Судана контролирует столичный аэропорт Хартума и воздушную базу в Мерове, заявил полковник ВС страны Халед Абдулла. Он призвал граждан "не выходить на улицы".
"Армия в настоящее время контролирует аэропорт Хартума, а также город Мерове на севере страны. Сил быстрого реагирования там нет... Армейские подразделения ведут преследование сил быстрого реагирования", — сказал он в эфире телеканала Al Jazeera.
По словам военного, у армии имеются потери, однако их на данный момент нельзя подсчитать. Наличие погибших и раненых также подтвердили в комитете врачей Судана. Медики утверждают, что потери среди мирного населения составляют три человека, ещё десятки получили ранения. Среди поступающих в больницы гражданских "есть серьёзные случаи".
Ранее сообщалось о захвате спецназом аэропорта Хартума и авиабазы в Мерове. Столичная гавань перестала принимать рейсы, а на её территории появилась бронетехника. Позже стало известно, что силы быстрого реагирования взяли под контроль президентский дворец.
Getty Images / Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency