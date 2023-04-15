Самолёт ООН уничтожен в ходе боёв спецназа и армии за аэропорт Хартума
Принадлежащий ООН самолёт был уничтожен в результате боевых столкновений между армией и спецназом Судана в международном аэропорту Хартума. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Пока официальных подтверждений этому нет. В одном из репортажей в кадре был показан обгоревший фюзеляж лайнера без каких-либо опознавательных знаков. Также неизвестно, в результате действий какой из противоборствующих сторон сгорел борт.
Напомним, о попытке госпереворота в Судане стало известно сегодня, силы спецназа ведут бой с регулярной армией государства. Столичный аэропорт прекратил работу, а на его территории появилась бронетехника. Спецназ взял под контроль президентский дворец. Сами военные отрицают захват воздушной гавани. В ООН призвали армию и спецназ Судана прекратить бои.
Twitter / MUAMMAR_963