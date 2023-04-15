Самолёт ООН уничтожен в ходе боёв спецназа и армии за аэропорт Хартума

Принадлежащий ООН самолёт был уничтожен в результате боевых столкновений между армией и спецназом Судана в международном аэропорту Хартума. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya .

Пока официальных подтверждений этому нет. В одном из репортажей в кадре был показан обгоревший фюзеляж лайнера без каких-либо опознавательных знаков. Также неизвестно, в результате действий какой из противоборствующих сторон сгорел борт.