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15 апреля, 17:06

Самолёт ООН уничтожен в ходе боёв спецназа и армии за аэропорт Хартума

Принадлежащий ООН самолёт был уничтожен в результате боевых столкновений между армией и спецназом Судана в международном аэропорту Хартума. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Пока официальных подтверждений этому нет. В одном из репортажей в кадре был показан обгоревший фюзеляж лайнера без каких-либо опознавательных знаков. Также неизвестно, в результате действий какой из противоборствующих сторон сгорел борт.

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Напомним, о попытке госпереворота в Судане стало известно сегодня, силы спецназа ведут бой с регулярной армией государства. Столичный аэропорт прекратил работу, а на его территории появилась бронетехника. Спецназ взял под контроль президентский дворец. Сами военные отрицают захват воздушной гавани. В ООН призвали армию и спецназ Судана прекратить бои.

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Twitter / MUAMMAR_963

Татьяна Миссуми
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