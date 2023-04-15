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15 апреля, 15:05

Спецпредставитель генсека ООН призвал армию и спецназ Судана прекратить бои

Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес осудил сегодняшние столкновения между армией и спецназом. Об этом следует из заявления пресс-службы организации.

"Спецпредставитель генерального секретаря по Судану и глава Комплексной миссии ООН по оказанию помощи в переходный период в Судане (UNITAMS) Волкер Пертес решительно осуждает вспышку боевых действий в Судане", — отмечается в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, Пертес уже связался с обеими сторонами, участвующими в столкновениях, и потребовал прекратить боевые действия, чтобы обеспечить безопасность местных жителей и избавить страну от дальнейшего насилия.

Россияне не пострадали в боях между армией и спецназом в Судане

Россияне не пострадали в боях между армией и спецназом в Судане

Напомним, сегодня сообщалось о захвате спецназом аэропорта Хартума и авиабазы в Мерове. Столичная гавань приостановила работу, а на её территории появилась бронетехника. Позже силы быстрого реагирования взяли под контроль президентский дворец. Спустя время армии Судана всё же удалось вернуть контроль над хартумским аэропортом и авиабазой в Мерове.

Обложка ©

Getty Images / Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

Николь Вербер
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