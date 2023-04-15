Спецпредставитель генсека ООН призвал армию и спецназ Судана прекратить бои

Спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес осудил сегодняшние столкновения между армией и спецназом. Об этом следует из заявления пресс-службы организации.

"Спецпредставитель генерального секретаря по Судану и глава Комплексной миссии ООН по оказанию помощи в переходный период в Судане (UNITAMS) Волкер Пертес решительно осуждает вспышку боевых действий в Судане", — отмечается в сообщении.