Армия Судана отказалась вести переговоры со спецназом

Командование суданской армии отказалось вести какие-либо переговоры с силами быстрого реагирования (спецназ) до прекращения творимых ими "беззаконий". Заявление начальника Генерального штаба ВС страны приводит телеканал Al-Arabiya.

"Никакого диалога или договорённостей с силами быстрого реагирования не будет до прекращения ими беззаконий", — подчеркнул начальник Генштаба.