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15 апреля, 18:58

Армия Судана отказалась вести переговоры со спецназом

<p>Обложка © Getty Images / Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency</p>

Обложка © Getty Images / Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

Командование суданской армии отказалось вести какие-либо переговоры с силами быстрого реагирования (спецназ) до прекращения творимых ими "беззаконий". Заявление начальника Генерального штаба ВС страны приводит телеканал Al-Arabiya.

"Никакого диалога или договорённостей с силами быстрого реагирования не будет до прекращения ими беззаконий", — подчеркнул начальник Генштаба.

Также армия Судана в ближайшее время намерена принять решение о "роспуске сил быстрого реагирования и отмене всех назначений в них".

Пять мирных граждан погибли в боях между армией и спецназом в Судане

Пять мирных граждан погибли в боях между армией и спецназом в Судане

Ранее сегодня стало известно, что спецназ взял под контроль президентский дворец, аэропорт Хартума и авиабазу в Мерове. Позже военные отбили воздушные гавани. В ООН призвали армию и спецназ Судана прекратить бои. В ходе боёв спецназа и армии за аэропорт Хартума был уничтожен самолёт международной организации. А украинский лайнер с экипажем попал под перекрёстный огонь военных.

Андрей Бражников
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