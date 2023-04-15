Пять мирных граждан погибли в боях между армией и спецназом в Судане
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Пять мирных граждан стали жертвами вооружённых столкновений между армией Судана и силами быстрого реагирования (спецназ) на севере столицы страны — города Хартум. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей медицинских служб.
По его словам, десятки жителей Хартума получили ранения. Комитет врачей Судана призвал прекратить бои, чтобы дать возможность оказать пострадавшим медицинскую помощь.
Ранее сегодня стало известно, что спецназ взял под контроль президентский дворец, аэропорт Хартума и авиабазу в Мерове. Позже военные отбили воздушные гавани. В ООН призвали армию и спецназ Судана прекратить бои. В ходе боёв спецназа и армии за аэропорт Хартума был уничтожен самолёт международной организации.