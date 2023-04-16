Командующий спецназом Судана сбежал после дезертирства охранников
Армия Судана заявила о бегстве командующего спецназом Хамидти из убежища
Командующий суданскими Силами быстрого реагирования (спецназ) Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) покинул своё убежище, когда его охранники дезертировали. Об этом сообщила армия республики.
"Командир повстанцев Хамидти сбежал из своего убежища после бегства его охраны и солдат, которым было приказано охранять его", — уточняется на странице армии в соцсети.
При этом не сообщаются доказательства и обстоятельства побега Хамидти. Со стороны спецназа никаких комментариев пока не было.
Напомним, накануне в Судане начались вооружённые столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом), которые возглавляет Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти). Власти страны назвали последних мятежниками. Стороны вели бои за контроль над столичным аэропортом в Хартуме. Армия оттеснила оттуда спецназ, а также уничтожила лагерь противника в Омдурмане. Главком ВС страны Абдель Фаттах аль-Бурхан подписал указ о роспуске Сил быстрого реагирования. В ходе столкновений погибло 56 человек, 595 пострадало.
ТАСС / ЕРА / MOHAMMED ABU OBAID