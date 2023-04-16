Командующий спецназом Судана сбежал после дезертирства охранников

Командующий суданскими Силами быстрого реагирования (спецназ) Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) покинул своё убежище, когда его охранники дезертировали. Об этом сообщила армия республики.

"Командир повстанцев Хамидти сбежал из своего убежища после бегства его охраны и солдат, которым было приказано охранять его", — уточняется на странице армии в соцсети.