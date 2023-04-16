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16 апреля, 03:28

Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане немедленно прекратить огонь

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций призвал конфликтующие стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу. Об этом сказано в соответствующем заявлении.

"Члены Совета Безопасности высказали глубокую обеспокоенность в связи с военными столкновениями между Суданскими вооружёнными силами и Силами быстрого реагирования и выразили сожаление в связи с гибелью и ранениями людей, в том числе среди мирного населения", — говорится в нём.

Армия Судана взяла под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане

Армия Судана взяла под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане

Члены Совбеза призвали стороны к немедленному прекращению столкновений, восстановлению спокойствия и возвращению к диалогу.

Ранее Лайф писал, что командование суданской армии отказалось вести какие-либо переговоры с Силами быстрого реагирования (спецназ) до прекращения творимых ими "беззаконий". Позднее главком ВС страны Абдель Фаттах аль-Бурхан подписал указ о роспуске СБР.

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Twitter / Ahmad Faezal

Юлия Коновалова
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