Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане немедленно прекратить огонь

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций призвал конфликтующие стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу. Об этом сказано в соответствующем заявлении.

"Члены Совета Безопасности высказали глубокую обеспокоенность в связи с военными столкновениями между Суданскими вооружёнными силами и Силами быстрого реагирования и выразили сожаление в связи с гибелью и ранениями людей, в том числе среди мирного населения", — говорится в нём.