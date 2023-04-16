Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане немедленно прекратить огонь
Совет Безопасности Организации Объединённых Наций призвал конфликтующие стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу. Об этом сказано в соответствующем заявлении.
"Члены Совета Безопасности высказали глубокую обеспокоенность в связи с военными столкновениями между Суданскими вооружёнными силами и Силами быстрого реагирования и выразили сожаление в связи с гибелью и ранениями людей, в том числе среди мирного населения", — говорится в нём.
Члены Совбеза призвали стороны к немедленному прекращению столкновений, восстановлению спокойствия и возвращению к диалогу.
Ранее Лайф писал, что командование суданской армии отказалось вести какие-либо переговоры с Силами быстрого реагирования (спецназ) до прекращения творимых ими "беззаконий". Позднее главком ВС страны Абдель Фаттах аль-Бурхан подписал указ о роспуске СБР.
Twitter / Ahmad Faezal