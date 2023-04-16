Армия Судана взяла под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане

Армия Судана разбила лагерь спецназа в окрестностях Омдурмана в результате авиаударов и массированного артиллерийского обстрела. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Вооружённые силы взяли под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане вместе с их техникой, оборудованием и вооружением, которое боевики оставили при бегстве с этих объектов", — говорится в записи.