Армия Судана взяла под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане
Армия Судана разбила лагерь спецназа в окрестностях Омдурмана в результате авиаударов и массированного артиллерийского обстрела. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Вооружённые силы взяли под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане вместе с их техникой, оборудованием и вооружением, которое боевики оставили при бегстве с этих объектов", — говорится в записи.
Армия Судана в Омдурмане. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / القوات المسلحة السودانية
Ранее командование суданской армии отказалось вести какие-либо переговоры с Силами быстрого реагирования (спецназ) до прекращения творимых ими "беззаконий". Позднее главком ВС страны Абдель Фаттах аль-Бурхан подписал указ о роспуске СБР.
Кадр из видео Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / القوات المسلحة السودانية