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16 апреля, 01:40

Армия Судана взяла под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане

Армия Судана разбила лагерь спецназа в окрестностях Омдурмана в результате авиаударов и массированного артиллерийского обстрела. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Вооружённые силы взяли под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане вместе с их техникой, оборудованием и вооружением, которое боевики оставили при бегстве с этих объектов", — говорится в записи.

Армия Судана в Омдурмане. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / القوات المسلحة السودانية

Медики сообщили о 25 погибших и 183 пострадавших в Судане

Медики сообщили о 25 погибших и 183 пострадавших в Судане

Ранее командование суданской армии отказалось вести какие-либо переговоры с Силами быстрого реагирования (спецназ) до прекращения творимых ими "беззаконий". Позднее главком ВС страны Абдель Фаттах аль-Бурхан подписал указ о роспуске СБР.

Обложка ©

Кадр из видео Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / القوات المسلحة السودانية

Ольга Платонова
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